أدلى المواطنون الألمان بأصواتهم يوم الأحد في حوالي نصف الولايات الألمانية لاختيار المسؤولين المحليين، وذلك إلى جانب التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مكاسب كبيرة في ولايات ساكسونيا أنهالت ومكلنبورج-فوربومرن وبراندنبورج بشرقي ألمانيا، بحسب النتائج الأولية.

غير أن حزب البديل من أجل ألمانيا خرج أيضا خالي الوفاض في انتخابات الإعادة في تورينجن، حيث كان مرشحو الحزب يسعون للفوز بمنصب مدير المنطقة في تسع بلديات مختلفة.

وحصل الناشط من النازيين الجدد، تومي فرينك، على 31% من الأصوات في مقاطعة هيلدبورجهاوزن في تورينجن، لكنه تعرض للهزيمة على يد سفين جريجور من حزب الناخبين الأحرار المحافظ. ويعرف عن فرينك على المستوى الوطني في ألمانيا بتنظيمه سلسلة من الحفلات الموسيقية الكبيرة للنازيين الجدد.

كما كان هناك مؤشرات على منافسة متقاربة بين حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي من يمين الوسط وحزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات المجالس المحلية والمدينة في ولايات ساكسونيا أنهالت ومكلنبورج-فوربومرن وبراندنبورج.

وينظر إلى التصويت في براندنبورج وساكسونيا وتورينجن على أنه اختبار للرأي العام قبل انتخابات برلمان الولاية في أيلول/سبتمبر المقبل، والتي من المتوقع أن يحقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا نتائج جيدة.

وخلال الجولة الأولى من الانتخابات المحلية في تورينجن، فاز الحزب بعدد من المقاعد الإضافية في البرلمانات المحلية، لكنه لم يتمكن من الحصول على مقاعد في مجالس البلديات ومجالس المقاطعات.

وفيما كان يعرف سابقا بألمانيا الشرقية الشيوعية، تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا على جميع الأحزاب الأخرى في النتائج المتوقعة لانتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد. وعلى المستوى الوطني، جاء حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الثاني بعد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وفي ولاية بادن فورتمبيرج الغنية بجنوب غربي ألمانيا، من المتوقع أن يفقد حزب الخضر السيطرة على اثنتين من أكبر المدن في الولاية، شتوتجارت ومانهايم. ومن المتوقع أن يحل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي محل حزب الخضر في المدينتين.