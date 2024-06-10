برنامج الأغذية العالمي يعلن وقف توزيع المساعدات عبر الرصيف البحري الأمريكي لـ دواع أمنية

أعلن برنامج الأغذية العالمي، إيقاف توزيع المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري الأمريكي قبالة غزة بسبب «مخاوف أمنية».

وقالت مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، اليوم الأحد، إن البرنامج «أوقف» توزيع المساعدات الإنسانية من رصيف أمريكي تم بناؤه قبالة غزة، معربة عن قلقها بشأن السلامة.

وأضافت: «لقد تراجعنا في الوقت الحالي، ونريد أن نتأكد من أننا في ظروف آمنة وعلى أرض آمنة قبل أن نستأنف العمل. لكن عملياتنا مستمرة في الشمال والجنوب».

ويبدو أن إعلان الأمم المتحدة عن التوقف هو أحدث انتكاسة للطريق البحري الأمريكي، الذي تم إنشاؤه بذريعة محاولة جلب المزيد من المساعدات لشعب غزة المحاصر.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، لم تقدم الأمم المتحدة أية تفاصيل أخرى، بما في ذلك المدة التي سيستمر فيها التوقف.

وفي وقت سابق، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، بيانا نفت فيه لأي دور في استخدام الرصيف العائم في عملية إنقاذ المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس من مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وكانت قد تحدثت تقارير عن دخول القوات لتنفيذ عملية الإنقاذ، في غطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.