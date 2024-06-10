هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني بعد التعادل الإيجابي في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، معربا عن سعادته بالنتيجة والخروج بنقطة ثمينة، مشيرا إلى أن الشوط الثاني كان جيدا عن مستوى أداء اللاعبين مقارنة بالشوط الأول وننتظر المزيد.

أضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»:" أداء المنتخب المصري يسير بشكل تصاعدي مع مرور والوقت، ونقدم الدعم الكامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن".

تابع:" سعيد بأداء الجهاز الفني لمنتخب مصر، وتوجد فترة إعداد جيدة للاعبي المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وستكون مفيدة لتطوير أداء منتخب مصر".

وأشاد وزير الرياضة بأداء نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، قائلاً: أتابعه بشكل مستمر وقدم أداء رائع وقوي في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو ونتمنى له الأفضل مع المنتخب الوطني في المباريات المقبلة".

أكمل:" محمد صلاح يتعرض لحملات كثيرة، على الرغم من أنه يموت في تراب البلد، ولابد أن نقدره جيدًا، فأسرة صلاح من ريف مصر ومحبين وعاشقين للوطن".

أتم أشرف صبحي:" الدعم المقدم لمنتخب مصر لابد أن يستمر من الجميع، وخاصة الجمهور، والذي يعتبر أداة تحرك هامة في تشجيع اللاعبين وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة البطولات".