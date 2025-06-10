بيانات تظهر ارتفاع درجة سطح المياه في بحر الشمال لأعلى مستوى خلال الربيع منذ بدء تسجيل البيانات

أظهرت بيانات ألمانية جديدة ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح المياه في بحر الشمال وبحر البلطيق بصورة استثنائية خلال فصول مارس وأبريل ومايو الماضيين، حيث سجل بحر الشمال أعلى درجات حرارة خلال فصل الربيع منذ بدء تسجيل البيانات الحديثة.

وقال تيم كروشكي بالوكالة الاتحادية البحرية والهيدروغرافية في هامبورج إن درجات الحرارة في بحر الشمال ارتفعت إلى متوسط 7ر8 درجة مئوية في وقت سابق من العام، فيما يعد أعلى مستوى منذ 1997 و 9ر0 درجة أعلى من المتوسط طويل المدى من 1997 إلى 2021.

وأضاف " درجة حرارة جميع منطقة بحر الشمال كانت أعلى تقريبا بما لا يقل عن 5ر0 درجة عن المعتاد عند السطح".

ووفقا للبيانات، فإن أكبر التغييرات وقعت في شرق بحر الشمال قبالة ساحلي النرويج والدنمارك، حيث ارتفعت درجات الحرارة بنحو درجتين مقارنة بالمتوسط طويل المدى.

وبلغ متوسط درجة حرارة سطح المياه في بحر البلطيق 5 درجات خلال هذه الفترة، بارتفاع بواقع درجة مقارنة بالمتوسط طويل المدى، كما أن ذلك يعد سادس أدفأ فصل ربيع يشهده بحر البلطيق منذ 1997.

ورصد العلماء اختلافات إقليمية واضحة في بحر البلطيق، حيث كانت درجة الحرارة في أقصى الشمال أبرد من المتوسط، في حين كانت أدفأ في الجنوب.



