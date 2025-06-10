ترامب يعلن عن جولة جديدة من المحادثات بين أمريكا وإيران بشأن الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستجري جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الخميس المقبل، في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الجانبين.

وقال الرئيس ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إن التحدي الرئيسي الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق مع إيران يتمثل في إصرارها على مواصلة أنشطة تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن ذلك الأمر "غير مقبول تماما" بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف: "نقوم بالكثير من العمل بشأن إيران في الوقت الراهن، لكن الأمر ليس سهلاً. الإيرانيون مفاوضون صعاب ويطلبون أشياء لا يمكن تنفيذها، كما أنهم لا يريدون التخلي عما يجب أن يتخلوا عنه"، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني قدم مقترحا مخالفا للرؤية الأمريكية بخصوص الاتفاق النووي، وأن واشنطن رفضت المقترح.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الماضية عدة جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية.