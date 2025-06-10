عمليات تدمير إسرائيلية واسعة في بلدة خزاعة جنوب غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن عمليات تدمير واسعة في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بداعي توسيع ما سماها "منطقة التأمين الدفاعية المتقدمة أمام بلدات النقب الغربي".

وقال الجيش في بيان: "أنجزت قوات اللواء 188 في الأسابيع الأخيرة عملية لتوسيع منطقة التأمين الدفاعية المتقدمة أمام بلدات النقب الغربي حيث قامت القوات بالعمل لكشف وتدمير بنى تحتية معادية في منطقة خربة خزاعة التي كانت تعتبر معقلًا رئيسيًا لحماس".

وزعم أنه "انطلق من هذا المكان مئات من عناصر حماس واقتحموا الحدود وشاركوا في مجزرة السابع من أكتوبر 2023" وفق تعبيراته.

وقال الجيش: "خلال أعمال هندسية ومن خلال ضربات جوية تم القضاء على عشرات المسلحين وتدمير أكثر من 1200 بنية تحتية معادية فوق وتحت الأرض لإزالة التهديدات على البلدات المجاورة للحدود".

وادعى العثور خلال العملية على "مسار نفق تحت الأرض بطول 500 متر وبعمق 25 متر" وتدميره.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​