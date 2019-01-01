 جونسون: لن أتنحى عن منصب رئيس الوزراء إذا تأجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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جونسون: لن أتنحى عن منصب رئيس الوزراء إذا تأجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن - (دب أ)
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 2:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 2:55 ص
قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين، إنه لن يستقيل من منصب رئيس الوزراء حال تأجل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل.

وأضاف جونسون في مناظرة تلفزيونية مساء الثلاثاء، مع منافسه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت :"لا أريد تشجيع الاتحاد الأوروبي على استفزازي لتقديم استقالتي".

ويصوت نحو 160 ألف عضو في حزب المحافظين في جولة الإعادة الأخيرة لاختيار خلف لماي، التي استقالت بعد فشلها في إقناع البرلمان بالموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تفاوضت عليها مع بروكسل.

ويصر جونسون على أنه سيتمكن من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل، بصفقة أو بدون صفقة مع بروكسل.

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