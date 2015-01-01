الجيش اليمني: مقتل 4 جنود وإصابة 11 آخرين بنيران الحوثيين

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل أربعة من جنوده وإصابة 11 آخرين بنيران جماعة الحوثي ، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.



وأفاد الجيش اليمني في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، بأنه "رصد أكثر من 258 خرقاً للهدنة الأممية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب".



وأشار إلى أنه" في مقدّمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة إلى مواقع عسكرية بمحافظة حجّة وباتجاه مواقع مهمّة شمال غربي محافظة مأرب ، وأفشلتها قوات الجيش في حينها بكفاءة عالية".



وأضاف البيان أنه "تنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعيّة والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أربعة من أبطال الجيش وإصابة 11 آخرين".

من جانبها، اتهمت جماعة الحوثي، حرس الحدود السعودي، "بارتكاب خرق للهدنة".



ونقلت وكالة سبأ، بنسختها الحوثية، عن مصدر أمني تابع للجماعة، قوله "أستشهد وأصيب 17 شخصاً بنيران حرس الحدود في محافظة صعدة(شمالاً)، في خرق جديد للهدنة الإنسانية والعسكرية".



وأوضح المصدر "أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى رازح، وأن معظمهم في حالة خطيرة".



الجدير بالذكر أنه تم مطلع حزيران/يونيو الماضي ، تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين، بعد انتهاء مدتها الأصلية التي بدأت مطلع نيسان/ابريل الماضي.



ويشهد اليمن نزاعا عنيفا منذ قرابة ثماني سنوات، بين القوات الحكومية المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي ،خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.



وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة.