 محمد عدوية يطرح برومو أحدث أغنياته «تعرف عني إيه» - بوابة الشروق
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محمد عدوية يطرح برومو أحدث أغنياته «تعرف عني إيه»

محمد عدوية
محمد عدوية
حسام جودة
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 12:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 12:53 ص

طرح النجم محمد عدوية، برومو أغنيته الجديدة تحمل اسم "تعرف عني ايه" والأغنية كلمات مؤمن راجح والحان وليد نور وتوزيع محمد نور وإنتاج شركة كلمة، وعلق قائلاً : برومو الأغنية الأولى من البوم "تعرف عني إيه" هتسمعوها كاملة قريب أوي.

وروج مؤخرًا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "تعرف عني إيه" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميص أزرق حاملاً في يده كاسيت، وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: جاهزين.

كما طرح محمد عدوية أغنية "سامحنى يابا" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى أغنية مسلسل "حوارى بوخاريست" الذى تم عرضه منذ حوالى 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومى سليم.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

 

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