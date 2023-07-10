الخارجية الإيرانية تعلق على تطورات حقل الدرة وموعد زيارة رئيسي للسعودية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، إن بلاده تتابع موضوع حقل الدرة للغاز، مع السلطات الكويتية في إطار المباحثات الثنائية بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ورد كنعاني على سؤال خلال مؤتمر صحفي بشأن حقل الدرة، وبعض التصريحات حول عدم السماح لإيران باستخدامه قائلا: "نتابع هذا الموضوع في إطار المحادثات الثنائية مع السلطات الكويتية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، طبقا لما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السعودية، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة رسمية للرئيس إبراهيم رئيسي، لزيارة بلاده، ويمكن إجراء هذه الزيارة في فترة زمنية مناسبة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة (إرنا).

وقال كنعاني إنه "تم تعيين سفراء بين السعودية وإيران، واتفق الجانبان على ذلك، وتسير عملية العلاقات على الطريق الصحيح والجيد، وتتبع بروتوكولها الطبيعي الخاص".

وكان وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، جدد تأكيده، مساء الأحد، على أن حقل الدرة للغاز، ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، وأنه من لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود، في إشارة إلى إيران، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ومن جهة أخرى، تحدث كنعاني عن "استخدام بلاده جميع المسارات والقنوات والفرص الدبلوماسية، فيما يتعلق بمحادثات تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، والملف النووي، وتجميد الأصول الإيرانية"، حسبما أفادت (إرنا).