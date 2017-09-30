مقتل 17 ضابطا حوثيا بمواجهات مع الجيش اليمني منذ بداية يوليو

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قُتل 17 ضابطا في جماعة أنصار الله الحوثية، بمواجهات مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ مطلع يوليو الجاري.

وحسب رصد وكالة (د. ب. أ)، فقد أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين مقتل ثلاثة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية.

وخلال أيام ماضية أعلنت الجماعة في ثلاثة أخبار منفصلة زمنيا، نشرتها وكالة الأنباء (سبأ) التابعة لها ، مقتل 14 ضابطا بينهم من يحملون رتب عقيد ورائد ومقدم.

يأتي ذلك رغم حالة التهدئة العسكرية في عدة جبهات ، وسط مساع دولية وأممية مستمرة لحل أزمة اليمن المتواصلة منذ نحو تسع سنوات.