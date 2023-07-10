زيلينسكي يعتزم التوجه إلى فيلنيوس لحشد الدعم لانضمام أوكرانيا للناتو

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التوجه إلى فيلنيوس للقاء قادة حلف شمال الاطلسي (ناتو)، خلال قمة التحالف الدفاعي الذي تسعى بلاده للانضمام إليه.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين، بأنه من المقرر أن يصل زيلينسكي إلى عاصمة ليتوانيا، بعد غد الأربعاء، بحسب ما قالته مصادر مطلعة. ورفض متحدث باسم زيلينسكي التعليق على الأمر.

جدير بالذكر أن القمة المقررة في فيلنيوس، على بعد أقل من 600 ميل من موسكو، تأتي في لحظة حاسمة، بينما توشك الفترة منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا على إتمام 18 شهرا.