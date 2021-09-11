الاستماع لشهود العيان في واقعة مصرع شخصين صعقا بالكهرباء بالجيزة

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة وفاة شخصين بمركز أطفيح، وتبين أن المتوفيين لقيا مصرعهما صعقا بالكهرباء داخل بلاعة صرف صحي، أثناء صيانتها وتنظيفها، بمنطقة مسجد موسى بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، بينما أسفر الحادث عن إصابة 2 آخرين.

وتستمع النيابة إلى عدد من العمال وشهود العيان على الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، كما صرحت النيابة بدفن جثماني المتوفيين، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بحدوث صعق كهربائي داخل بلاعة صرف بمنطقة مسجد موسى بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص اكتشف مصرع شخصين وإصابة اثنين اخرين صعقا بالكهرباء داخل بلاعة الصرف أثناء صيانتها وتنضيفها، وجرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف الينابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.