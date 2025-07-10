قال مصدر مطلع في الهيئات الأمنية الروسية، إن قيادة أركان كتيبة تابعة للقوات الأوكرانية فرت بالكامل من إحدى الوحدات العسكرية على تجاه سومي.





وأضاف المصدر: "أثبت عناصر اللواء رقم 150 التابع للقوات الأوكرانية، عجزهم التام عن القتال في اتجاه سومي، وفي إحدى الوحدات فرت قيادة الكتيبة بأكملها، بما في ذلك قائد الكتيبة".



في وقت سابق، كشف مصدر عسكري روسي أن القوات الأوكرانية تقدم على قتل أفرادها الجرحى أو المستسلمين من أجل ترهيب من يحاولون الفرار، وتسليم أنفسهم للقوات الروسية.

ووفقا له، تقوم القوات الأوكرانية باستخدام كافة أنواع الأسلحة لقتل كل عنصر يحاول الاستسلام ، بدءا من الهاونات والمدفعية وصولا إلى إرسال أنواع مختلفة من المسيرات ".

وبحسب النيابة العامة الأوكرانية، تم فتح 90 ألف قضية على الأقل منذ عام 2022 على خلفية عمليات فرار من الجيش أو تغيب من دون إذن. وقد شهدت هذه الحالات ارتفاعا شديدا في سنة 2024.