الولايات المتحدة تستأنف شحن أسلحة إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، أن الولايات المتحدة استأنفت شحن بعض الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكشف المسؤولون، الذين آثروا عدم الكشف عن أسمائهم، لوكالة أسوشيتد برس، عن تفاصيل الشحنات المذكورة.

وأوضح المسؤولون أن شحنات الأسلحة استؤنفت بعد نحو أسبوع من إصدار وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" أمرا بوقف بعض عمليات التسليم إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن الإمدادات العسكرية تتضمن ذخائر مدفعية من عيار 155 ملم، وراجمة صواريخ موجهة (GMLRS).

ولم يكشف المسؤولون عن التاريخ الدقيق لشحنات الأسلحة.

ومطلع يوليو الجاري، قالت نائبة متحدث البيت الأبيض آنا كيلي في تصريح صحفي، إن البنتاجون يُجري مراجعة للمساعدات العسكرية الخارجية، وأنه اتخذ قرارا بوقف شحن بعض الذخائر العسكرية إلى أوكرانيا كانت مقررة خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.

وذكرت أن وقف شحن الذخائر العسكرية لأوكرانيا يأتي في إطار "إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية".

وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا أسلحة ومساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 66 مليار دولار أمريكي منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022، وفقا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.​​​​​​​