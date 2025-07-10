يديعوت أحرونوت: إسرائيل وافقت على ضخ بعض الدول المال لإعمار غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل وافقت مبدئيا على السماح لبعض الدول بتوجيه الموارد والأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف محتمل لإطلاق النار.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن موافقة إسرائيل على ضخ الأموال لإعادة إعمار غزة تمثّل بالنسبة إلى حركة حماس ضمانة لنوايا جادة لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، قال مسئول إسرائيلي كبير، صباح اليوم الخميس إن وقف إطلاق النار في غزة ممكن خلال أسبوع أو أسبوعين.

وتحدث المسئول، شريطة عدم الكشف عن هويته، خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن، موضحا أن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وستستغل إسرائيل هذه الفترة للترويج لوقف إطلاق نار دائم يُلزم حماس بنزع سلاحها.

وهدد قائلًا: "إذا رفضت حماس، فسنمضي قدمًا في العمل العسكري".



