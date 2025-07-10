 أمريكا تعيد إغلاق حدودها الجنوبية بعد رصد طفيل آكل للحوم شمالي المكسيك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تعيد إغلاق حدودها الجنوبية بعد رصد طفيل آكل للحوم شمالي المكسيك

واشنطن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 11:59 م | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 11:59 م

أغلقت الولايات المتحدة حدودها الجنوبية مجددا أمام واردات الماشية، مشيرة إلى انتقال طفيل آكل للحوم إلى أقصى شمالي المكسيك مقارنة بالموقع الذي كان فيه من قبل.

وانتقدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم القرار، اليوم الخميس، قائلة إن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير الخطر على صناعة لحوم الأبقار من طفيل ذبابة الدودة الحلزونية.

وتضع أثنى هذه الذبابة بيضها في جروح الحيوانات ذات الدم الحار ويفقس البيض يرقات تعد غير معتادة بين الذباب لأنها تتغذى على اللحم الحي والسوائل بدلا من الأجسام الميتة.

ويساور المسئولون الأمريكيون القلق من وصول الذباب إلى تكساس، حيث قد تسبب اليرقات التي تتغذى على اللحم خسائر اقتصادية كبيرة، وهو ما حدث قبل عقود. وكانت الولايات المتحدة قضت على الآفة بشكل كبير في سبعينيات القرن الماضي.

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