ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في كوريا الجنوبية إلى 31 قتيلا و11 مفقودا

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ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية إلى 31 قتيلا و 11 مفقودا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أن عدد النازحين بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت سول وضواحيها والمناطق الوسطى والجنوبية خلال آب/أغسطس الجاري، ارتفع إلى ما يقرب من 7 آلاف شخص.

وذكرت السلطات إن 13 شخصا لاقوا حتفهم وفُقد شخصان آخران بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجنوبية على رأسها مدينة كوانج جو وإقليم جولا الجنوبي منذ يوم 7 من الشهر الجاري حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.

وأفادت السلطات بأن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد خاصة سول وضواحيها والمناطق الوسطى والجنوبية منذ الأول من آب/أغسطس الجاري ارتفعت إلى 31 قتيلا و11 مفقودا.

وبلغ عدد النازحين جراء الأمطار الغزيرة 6946 شخصا من 4023 أسرة في 11 مدينة وإقليما في البلاد.