إسرائيل تشدد إجراءات مكافحة كورونا وتدرس تأجيل الدراسة في بعض المناطق

يدرس المنسق الوطني في إسرائيل للتعامل مع جائحة كورونا روني جامزو احتمال تأجيل انطلاق السنة الدراسية الوشيكة في الصفوف من الرابع فما فوق إلى ما بعد الأعياد اليهودية أواسط شهر أكتوبر القادم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن إرجاء انطلاق العام الدراسي المقبل في هذه الصفوف سيقتصر على التجمعات السكنية الحمراء فقط، أي الموبوءة.

وفي غضون ذلك، صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا أمس على سلسلة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. ومن بينها تقييد التجمعات في المناطق المفتوحة إلى عشرين شخصا وفي الأماكن المغلقة إلى 10 أشخاص، وتحديد أعداد المصلين في دور العبادة المسقوفة بعشرة.

ومن المقرر أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ غدا.

وقد بلغ إجمالي الوفيات في إسرائيل من جراء مضاعفات كورونا 600. وبحسب بيانات وزارة الصحة ارتفع عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة إلى 395 من بينهم 117 لا يقدرون على التنفس ذاتيا. ووصل عدد الحالات المرضية النشطة إلى أكثر من 24 ألفا و500.