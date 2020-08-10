يستعد الفنانان حميد الشاعري ومصطفى شوقي لطرح دويتو اغنية جديدة تجمعهما بعنوان "اتومبيل الحلاوة"، خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، وتوزيع توما مهندس صوت أحمد جودة.

ويضع الشاعري حاليا اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذي يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.

وطرح شوقي منذ عدة أيام ڤيديو كليب أغنية ضارب عليوي، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، هندسة صوتية هاني محروس، وإنتاج فري ميوزيك، وإخراج نصر محروس.