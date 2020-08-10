 «أتومبيل الحلاوة».. أغنية جديدة تجمع حميد الشاعري ومصطفى شوقي - بوابة الشروق
الإثنين 10 أغسطس 2020 4:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

«أتومبيل الحلاوة».. أغنية جديدة تجمع حميد الشاعري ومصطفى شوقي

إيمان محمود
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 2:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 2:58 ص

يستعد الفنانان حميد الشاعري ومصطفى شوقي لطرح دويتو اغنية جديدة تجمعهما بعنوان "اتومبيل الحلاوة"، خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، وتوزيع توما مهندس صوت أحمد جودة.

ويضع الشاعري حاليا اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذي يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.

وطرح شوقي منذ عدة أيام ڤيديو كليب أغنية ضارب عليوي، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، هندسة صوتية هاني محروس، وإنتاج فري ميوزيك، وإخراج نصر محروس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك