الجيش الجزائري: وفاة 18 عسكريا وإصابة 21 آخرين بحرائق تيزي وزو وبجاية

تسببت حرائق الغابات في وفاة 18 عسكريا من بينهم دركي واحد بمنطقة إيشلاظن (تيزي وزو)، إضافة إلى إصابة ستة عسكريين بحروق متفاوتة الخطورة بنفس المنطقة و 15 آخرين بتالة حمدون (بجاية)، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ''على إثر الحرائق الإجرامية التي نشبت بالناحية العسكرية الأولى، خاصة بولاية تيزي وزو، وبالناحية العسكرية الخامسة، لا سيما بولاية بجاية، تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية، منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق، بتدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خاصة بمنطقة إيشلاظن، بين بلديتي عين الحمام، الأربعاء نات، إيراثن بولاية تيزي وزو، وكذا في ولاية بجاية بمنطقة تالة حمدون".

وأضاف البيان أن وزارة الدفاع الوطني الجزائري سجلت وفاة (18) عسكريا من بينهم دركي واحد، تابعين لمفرزة من الكتيبة 57 مشاة خفيفة المتواجدة بمنطقة إيشلاظن، وأن القوات تمكنت بتدخلها من إنقاذ 110 مواطنين.

وتقدم الفريق شنقريحة السعيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين وذويهم وللمؤسسة العسكرية.