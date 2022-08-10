موسكو: يجب على جوتيريش أن يعمل من أجل أن تتم زيارة وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا

أكد وزارة الخارجية الروسية أنه يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التأكد من أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزور محطة زابوروجيا النووية.

وقال إيجور فيشنفيتسكي نائب مدير إدارة الخارجية الروسية لمنع انتشار الأسلحة والحد من التسلح حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية "الآن يعتمد الكثير على الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو جوتيريش، لأنه يجب عليه، من بين أمور أخرى، قول كلمة دعم لهذه الزيارة وليس فقط قول كلمته، ولكن أيضا التأكد من أن هذه الزيارة ستتم، ونحن سنساعده بكل الطرق الممكنة".

وأشار إلى أن روسيا على استعداد للتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتفتيش محطة الطاقة النووية.