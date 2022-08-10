 وزير دفاع أوكرانيا: انفجارات شبه جزيرة القرم قد تكون ناجمة عن سجائر - بوابة الشروق
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وزير دفاع أوكرانيا: انفجارات شبه جزيرة القرم قد تكون ناجمة عن سجائر

وكالات
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 9:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 9:06 م

رفض وزير دفاع أوكرانيا، أوليكسي ريزنيكوف، التعليق على تورط محتمل لجيشه في تفجيرات وقعت بمستودع ذخيرة بشبه جزيرة القرم ، قائلا، إنها "ناجمة عن سجائر".

وقال ريزنيكوف الذي يزور الدنمارك لحضور اجتماع مع الدول المانحة لأوكرانيا برعاية الدولة الاسكندنافية وبريطانيا: "أعتقد أن الجنود الروس في هذا المطار نسوا قاعدة بسيطة جدًا وهي الامتناع عن التدخين في أماكن خطرة. هذا كل شيء".

وردا على سؤال حول هذا الموضوع، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه ليس لديه تعليق على الحادث لكنه ذكّر بحق أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها، مضيفا: "إذا كان هجوما من أوكرانيا سيكون شرعيا ومطابقا للقانون الدولي".

وأدت انفجارات، الثلاثاء، إلى سقوط قتيل وجرحى في مستودع ذخيرة في موقع مطار عسكري في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، فيما قال الجيش الروسي إنه لم يكن هناك إطلاق نار أو قصف وراء هذه الانفجارات التي أبلغت عنها أولا سلطات شبه الجزيرة.

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