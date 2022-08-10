كيف أثار إطلاق قمر اصطناعي إيراني بصاروخ روسي القلق في الولايات المتحدة؟

لكن مسؤولين أمريكيين كشفوا الأسبوع لصحيفة واشنطن بوست عن مخاوف من أن تستخدم موسكو القمر الاصطناعي للتجسس على تحركات القوات في أوكرانيا.

وتواجه روسيا صعوبات في سعيها لتحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا. وزعم مسؤولون أن وكالة الفضاء الروسية، روسكوزموس، أبلغت طهران بأنها تخطط للتحكم في القمر الجديد "لعدة أشهر أو أكثر" للمساعدة في عملياتها العسكرية.

وأضافت المصادر التي لم تسمها صحيفة واشنطن بوست أن القمر الاصطناعي الجديد يمكن أن يمنح إيران وروسيا "قدرات غير مسبوقة" لمراقبة تحركات القوات والقواعد بشكل شبه مستمر.