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إعلام عبري: إسرائيل تخشى تنفيذ عمليات انتقامية في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رويترز
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 6:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 6:40 ص

أفادت القناة العاشرة العبرية بأن تل أبيب تخشى من تنفيذ عمليات انتقامية في الضفة الغربية المحتلة ردا على اغتيال إبراهيم النابلسي ورفيقه برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس.

وقالت القناة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن "المؤسسة العسكرية في إسرائيل عبرت عن مخاوف من وقوع عمليات انتقامية في منطقة نابلس تستهدف المستوطنين و الجيش، لا سيما في ضريح يوسف".

وصعد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية والقدس، وذلك بعد يومين فقط من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية بين سلطات إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" الأحد الماضي.

 

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