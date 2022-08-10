الصدر يدعو القضاء العراقي إلى حل البرلمان خلال نهاية الأسبوع القادم

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دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الأربعاء رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان إلى حل البرلمان العراقي الحالي خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "أن البرلمان العراقي لا يحتاج إلى عقد جلسة لحل نفسه وأن هناك كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار في الفساد ولن يرضخوا إلى مطالب الشعب".

وأضاف "أوجه كلامي إلى الجهات القضائية وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق آملا منهم تصحيح المسار بعد انتهاء المهلة الدستورية الوجيزة للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصات".

ودعا الصدر القضاء العراقي إلى "تكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بمدة ستعلن لاحقا".

وشدد الزعيم الشيعي على "استمرار الثوار في اعتصاماتهم وثورتهم وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى".