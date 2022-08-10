شبه جزيرة القرم تفرض حالة طوارئ محلية عقب انفجارات في قاعدة عسكرية

في أعقاب وقوع انفجارات في قاعدة ساكي العسكرية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا بالقوة في عام 2014، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في المنطقة المجاورة للقاعدة.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن زعيم شبه جزيرة القرم المعين من جانب روسيا سيرجي اكسيونوف قوله، اليوم الأربعاء، إنه تم نقل ما لا يقل عن 252 شخصا في بلدة نوفوفيدوريفكا إلى أماكن إيواء طارئة.

وأضاف أنه تم وقف إمدادات الغاز إلى بلدتين مؤقتا.

ووفقا للمعلومات الرسمية، توفى شخص، على الأقل، في الانفجارات التي وقعت أمس الثلاثاء، وأصيب 14 آخرون.

وتعهد اكسيونوف بتعويض ملاك المنازل المتضررة بنحو 10 آلاف و100 ألف روبل (حوالي 170 دولارا إلى 1700 دولار).

وأضاف أنه يتم إجراء تحقيقات جنائية بشأن الانفجارات.

وكان مسؤولون في موسكو قالوا إن خرقا لقواعد السلامة من الحرائق كان السبب وراء الانفجارات.

ولكن المراقبين يعتقدون أن الهجوم الجرئ، الذي وقع وراء الخطوط الأمامية للحرب، نفذه الأوكرانيون.

ومن شأن هذا الهجوم أن يصبح أول هجوم عسكري على أهداف في القرم منذ ضمتها روسيا قبل حوالي ثمانية أعوام.