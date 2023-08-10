 رفع 300 طن قمامة و100 طن أتربة ورمال بنطاق مدينة جمصة بالدقهلية - بوابة الشروق
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رفع 300 طن قمامة و100 طن أتربة ورمال بنطاق مدينة جمصة بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 9:48 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 9:48 م
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، بالتنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة، بشن حملة مكبرة.

لتحسين مستوى النظافة بالمدينة، وبالشاطئ وصيانة أعمدة الإنارة والحدائق العامة بمشاركة 6 وحدات محلية هي (المطرية - المنزلة- ميت سلسيل- شربين- بلقاس- محلة دمنة).

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة أسفرت عن رفع ما يقرب من 300 طن قمامة، و100 طن أتربة ورمال بنطاق مدينة جمصة، بالإضافة إلى رش مبيدات للحشرات، والبعوض بمختلف شوارع المدينة للقضاء على الحشرات الطائرة والزاحفة.

ووجه المحافظ، باستمرار أعمال الحملة بمختلف شوارع مدينة جمصة حتى تصبح المدينة نظيفة بصفة مستمرة أمام الرواد والمصطافين، نظرًا لتزايد أعداد المواطنين على مصيف جمصة.

من جانبه أشار رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، إلى أن الحملة شملت عددًا من مناطق وشوارع مدينة جمصة، ومنها (تكثيف أعمال النظافة العامة بشارع الشاطئ، ورفع رمال من المشاية بداية من الكورنيش حتى الشاطئ تسهيلا المصطافين، وتكثيف النظافة العامة بمنطقه المروة، والكرنك والعاشر، وتقسيم 15 مايو، وتقسيم زايد، وقص وتهذيب الحدائق بالجزر الوسطى بتقسيم 15 مايو، وتشغيل المكنسيات بشارع الكورنيش، وشارع عمر بن العزيز وشارع الشباب، وشارع الهدى، ومدخل مدينة جمصة الرئيسي، بالإضافة إلي التنسيق مع وحده مكافحة الملاريا، ووحدة مكافحة ناقلات الأمراض برش وتطهير بالوعات الصرف الصحي، ورش مبيد الباعوض بمدينة جمصة، وتقسيم 15 مايو).

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