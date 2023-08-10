ختام الدورة التدريبية للبرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات في أسوان

شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ختام الدورة التدريبية "للبرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات" للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة، والتي استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجي بما يساهم في تحقيق طفرة، ونقلة نوعية تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتوسع في تطبيق المشروع القومي "مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030".



من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، أن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة بقيادة الدكتور أشرف إمام، يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للارتقاء بالمستوى الفكري لدى قطاع العاملين، وأيضاً خريجي الجامعات المختلفة.



وقالت إن الدورة التدريبية للإدارة الرقمية للمشروعات استهدفت تدريب 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط، وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والاستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة لتطوير آليات العمل، وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين، فضلاً عن تعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بالكفاءة والجودة المطلوبة.