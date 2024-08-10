تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، اتصالا هاتفيا من السيدة حاجة لحبيب، وزيرة خارجية بلجيكا.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الدكتور عبد العاطي تناول خلال الاتصال عددا من مجالات التعاون القائمة بين البلدين، أبرزها ملف الهجرة واسترداد القطع الأثرية المهربة من مصر، كما تم التباحث حول تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها البلجيكية في إطار مبادرات الاتحاد الأوروبي.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن الوزير عبد العاطي سلط الضوء على الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بالحوار السياسي على مستوى القمة، كما أكد توافر الإرادة من الجانبين المصري والأوروبي لتنفيذ كامل محاور الشراكة الاستراتيجية، معولاً على دعم بلجيكا في هذا السياق، بما في ذلك الحزم التمويلية.

كما رحب الدكتور عبد العاطي بنجاح مؤتمر الاستثمار الذي عُقد مؤخرا، واعتبره من الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، مشيرا إلى أهمية متابعة الاتفاقات التي أبرمها القطاع الخاص البلجيكي خلال المؤتمر، كما تطرق إلى تقديم التقرير التنفيذي الثاني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى السيد رئيس الجمهورية، مما يعكس الإرادة السياسية المصرية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وأضاف السفير أبو زيد أن الوزيرين ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للموقف البلجيكي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأطلع نظيرته البلجيكية على الاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتجنب التصعيد الإقليمي.

من جانبها، ثمنت وزيرة خارجية بلجيكا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في حل أزمة قطاع غزة ووقف التصعيد الإقليمي. وأطلعت وزير الخارجية على اتصالها مع نظيرها الإسرائيلي مؤخرا، ودعوتها إلى ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لبحث سبل إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة، مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين المصري والبلجيكي.