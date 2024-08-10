فحص 1856 مواطنا في قافلة طبية مجانية في قرية الرجايلة بالشرقية

نفذت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية الرجايلة التابعة للإدارة الصحية بمدينة صان الحجر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة قدمت خدماتها خلال يومي 8 و9 أغسطس الجاري من خلال عيادات طبية، اشتملت على العديد من التخصصات ونجحت خلال يومين في توقيع الكشف الطبي المجاني على 1856 مواطنًا من أهالي قرية الرجايلة التابعة للإدارة الصحية بمدينة صان الحجر، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية للأهالي لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها.