 النائب السيد شمس الدين: خسارة المنتخب الأولمبي فضيحة مدوية.. ويجب محاكمة اتحاد كرة القدم - بوابة الشروق
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النائب السيد شمس الدين: خسارة المنتخب الأولمبي فضيحة مدوية.. ويجب محاكمة اتحاد كرة القدم

رانيا ربيع
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 12:44 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 12:44 م

اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب خسارة منتخب مصر الأولمبي بسداسية دون رد من نظيره المغربي في المباراة التي جمعت المنتخبين فى دورة الألعاب الأولمبية بباريس بمثابة "فضيحة مدوية"، مطالباً بـ"محاكمة جميع المتسببين فى هذه الفضيحة".

وأكد شمس الدين، فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن هذه الفضيحة الرياضية تتطلب محاكمة اتحاد كرة القدم معرباً عن أسفه الشديد لما فعله رئيس اتحاد كرة القدم بتقديم الشكر للمنتخب الوطنى.

ووجه النائب السيد شمس الدين حديثه لرئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم قائلا: "اريحونا وتقدموا باستقالاتكم لأن ذلك الأمر أصبح مطلباً لكل المصريين بعد فشلكم الذريع فى إدارة منظومة الرياضة المصرية محلياً وإقليمياً ودولياً".

كما طالب النائب السيد شمس الدين بمحاكمة جميع المقصرين فى مختلف الألعاب الرياضية الذين شاركوا فى هذه البطولة متهماً وزارة الشباب والرياضة بالإهمال والتقصير فى الإعداد لهذه البطولة العالمية معرباً عن أسفه الشديد عن الأداء السيئ لرياضيي مصر فى هذه البطولة.

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