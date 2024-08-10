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أعلنت شركات استثمار سياحى عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية تصل إلى 1٫2 مليار جنيه بحلول عام 2026 وزيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لها بالقاهرة الكبرى لتصل إلى ألف غرفة فندقية.

صرح بذلك إيهاب الجندى رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «مارسيليا بيتش للإستثمار السياحى خلال توقيع عقد لادارة فندق بالقاهرة الكبرى بشراكة مصرية سعودية سورية وقعته شركة يو لإدارة الفنادق إحدى شركات مجموعة «مارسيليا بيتش للإستثمار السياحى» مع شركة أوكتا لإقامة الفنادق - الشركة المالكة - لتقوم بموجبه الشركة الجديدة ذات الاستثمار المصرى السعودى السورى « إكس يو كيمت» بإدارة وتشغيل فندق «كيمت» والواقع فى منطقة وسط البلد بالقاهرة.. مشيرا الى أن القيمة الاستثمارية لفندق كيمت الذي سوف تديره شركة إكس يو كيمت تبلغ 100 مليون جنيه ويضم 60 غرفة متنوعة ويتبع تصنيف أربعة نجوم.

وقال إيهاب الجندى أن شركة مارسيليا بيتش للاستثمار السياحى تعمل على محورين الأول المنشآت الفندقية التى تملكها وتقوم بإدارتها وتشغيلها وأيضا المنشآت الفندقية التى تقوم كيمت بإدارتها وتشغيلها بالشراكة مع الشركات المالكة.

وكشف عن أن المنشآت السياحية والفندقية التى تعمل بها الشركة تنتشر فى أنحاء الجمهورية بدءا من القاهرة إلى العين السخنة والغردقة والإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح بإجمالى 430 غرفة فندقية على مستوى الجمهورية بإجمالى نصف مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك مخططا لزيادة عدد الغرف لتصل إلى 960 غرفة فندقية بحلول صيف 2026 بقيمة استثمارية كلية تصل إلى 1.2 مليار جنيه وذلك ضمن خطتها التوسعية الكبرى لـ 2030.

واعتبر إيهاب الجندى أن المشروع الجديد والمشروعات المماثلة التى تقوم حاليا شركة مارسيليا وشركاتها التابعة يأتى فى إطار خدمة الهدف الاستراتيجى للدولة بالوصول إلى مستوى 30 مليون سائح؛ متوقعا أن يشهد الموسم الصيفى الجارى تدفقات سياحية بنسبة كبيرة بزيادة قد تصل إلى 35%، خاصة للوفود القادمة من الأسواق العربية وفى مقدمتها السعوديون، والإماراتيون، والكويتيون.

وأشار إلى أن البنية التحتية الحالية فى مصر قد شهدت تطورا كبيرا مع إقامة منظومة طرق متطورة بمعايير عالمية ومنظومة مدن ذكية جديدة مع تسهيلات كبيرة تبنتها الدولة للاستثمار السياحى بداية من إجراءات إنشاء وتراخيص الشركات السياحية.