مدير الكلية الفنية العسكرية: الطالب المتميز سيكون عضوا مؤثرا لتطوير منظومة التسليح

قال اللواء معتز أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية، إن الكلية تضم 7 شُعب علمية تحتوي على 38 تخصصًا هندسيًا، تغطي جميع التخصصات الموجودة في كليات الهندسة، باستثناء تخصص البترول والتعدين.

وأضاف في تصريحات لقناة «TEN» مساء الجمعة، أن الطالب المتميز سيكون عضوًا مؤثرًا وداعمًا لتطوير منظومة التسليح في القوات المسلحة بعد تخرجه، ليصبح ضابطا مهندسا في صفوفها.

وأشار إلى أن معايير القبول في الكلية تعتمد على التفوق العلمي والرياضي والسمات الشخصية واجتياز الكشف الطبي؛ بهدف اختيار أفضل العناصر وتأهيلهم ليصبحوا مهندسين قادرين على البحث والتطوير في مجال التسليح بالقوات المسلحة.

وأكد أن الكلية تعد مدرسة وطنية تقدم خدمة وطنية لا تقل أهمية عن دور المقاتل الذي يحمل سلاحه على الجبهة.

وأوضح أن الكلية تحرص على التواصل مع أوائل طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، موضحا أنها تختار أوائل الطلاب في الشعبة العلمية (حوالي 2000 طالب) وتتواصل معهم لتقديم فكرة كاملة عن الكلية وتخصصاتها ومرافقها.

ولفت إلى أن الكلية تتيح لهم فرصة زيارة الكلية وقضاء يوم بها للتعرف على أقسامها ونظام الدراسة والإعاشة؛ بهدف تشجيعهم على سحب الملف والتقدم للالتحاق بالكلية الفنية العسكرية.