باكستان: إصابة 4 أشخاص جراء انفجار أدى إلى خروج قطار عن مساره في إقليم بلوشستان

أفاد مسؤولون بإصابة 4 أشخاص، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أدى إلى خروج خمس عربات من قطار جعفر إكسبريس المتجه إلى بيشاور عن مسارها، في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي باكستان.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت قطار جعفر إكسبريس وفقا لما ذكرته وكالة برس تراست أوف إنديا.

وقال مسؤول في هيئة السكك الحديدية الباكستانية إن الانفجار وقع على خط السكة الحديدية بالقرب من محطة سبيزاند للقطارات، على بُعد نحو 25 كيلومترا من كويتا، وذلك بعد وقت قصير من مغادرة القطار المدينة عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي.