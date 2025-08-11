زيلينسكي: موسكو تخدع واشنطن قبل المحادثات الأمريكية الروسية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بمحاولة تضليل واشنطن، قبل أيام قليلة من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء اليوم الأحد: "نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا. لن نسمح بهذا".

ويجتمع الرئيسان ترامب وبوتين يوم الجمعة المقبل في ألاسكا لمناقشة حل محتمل لحرب أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع. ولم تتم دعوة زيلينسكي لحضور الاجتماع.

وقال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو وايتاكر، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد إنه لا يستبعد دعوة زيلينسكي إلى المحادثات الأمريكية الروسية، مضيفًا أن "الرئيس ترامب هو الذي سيتخذ القرار".

وفي كلمته، قال زيلينسكي إنه يقدر تصميم ترامب على إنهاء الحرب لكنه أضاف أن السبب الوحيد لمواصلة القتل في أوكرانيا هو رغبة بوتين في شن الحرب و "التلاعب بكل من يتواصل معه".

وأشار زيلينسكي إلى أنه سيرفض أي اتفاق سلام ينطوي على تنازلات عن أراض، مؤكدا: "سوف ندافع بالتأكيد عن دولتنا واستقلالنا".

وأضاف: "هناك دعم واضح لمبدأ أن كل شيء يتعلق بأوكرانيا يجب أن يتقرر بمشاركة أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد عن عقد مؤتمر خاص عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل المحادثات الأمريكية الروسية المرتقبة.

وقالت كالاس في بيان إنها تعتزم مناقشة الخطوات التالية غدا الاثنين نظرا لأن "المصالح الأساسية لأوروبا على المحك".

وقالت: "أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لأنها مسألة خاصة بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها".

وقالت إنه يجب عدم مكافأة عدوان روسيا، مضيفة أن الأراضي التي تحتلها روسيا مؤقتا تنتمي إلى أوكرانيا.

وحثت كالاس الولايات المتحدة على استخدام نفوذها لدفع روسيا إلى مفاوضات جادة، محذرة من أن موسكو لن تتوقف عن العدوان إلا عندما تشعر أنها لا يمكن أن تستمر.