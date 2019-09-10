«تضامن شمال سيناء» تشيد بدور المجتمع المدني بالمحافظة

أشادت سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي، على دور المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى كوادرها المدربه وأنها قادرة على تقديم مشروعات خدمية للمجتمع المدني بما يتوافق مع رؤية مصر القادمة.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل بعنوان "أولويات التنمية المستدامة بشمال سيناء برؤية المؤسسات الأهلية" بالتعاون مع جامعة العريش رؤية مصر 2030" نظمتها مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

جاء ذلك، حضور الدكتور عبدالكريم الشاعر، والدكتورة نبيلة شراب، ممثلي جامعة العريش، وسعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي، وعادل رستم، نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حياة ورؤساء مجالس الإدارات لعدد 25 من المؤسسات والجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح الدكتور عبد الكريم الشاعر بشرح مُفصل "رؤية مصر 2030"، مؤكدا بضرورة تقديم مشروعات تشمل كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال رؤية ودراسة تشمل جميع الجوانب.

وأضاف الشاعر أن داخل أي عمل سواء حكومي أو أهلي 3 أبعاد أساسية، "البعد الاقتصادي،البعد البيئي، البعد الاجتماعي"، وكل المشروعات والملفات سيتم مراجعتها بكل دقة من خلال جامعة العريش

والملفات التي سنقبل ستقدم ضمن رؤية 20 30 الخاصة بجامعة العريش.

وأكدت الدكتورة نبيلة شراب، أن المؤسسات والجمعيات الأهلية قامت بدور قوي في التنمية خلال الفترة الماضية ولازلت تقوم بهذا الدور التنموي، مضيفة أن المجتمع المدني شريك في التنمية بخبراته ومهاراته، وسيناء لها طابع خاص وستكون حاضرة بقوة فى رؤية مصر 2030.