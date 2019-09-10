وزير الحج: إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع عدد المعتمرين لـ30 مليونا بحلول 2030

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن إلغاء رسوم تكرار العمرة، والتي تبلغ 2000 ريال، سيسهم في ارتفاع عدد المعتمرين لـ30 مليونًا بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء عن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن قوله "إنّ المرسوم الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز يأتي في إطار حرص القيادة السعودية على تسهيل قدوم المسلمين من كل أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشروعات الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".

وأضاف "أنّ القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن".