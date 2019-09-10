الأهلي يعلن موعد انتظام محمد محمود في التدريبات الجماعية

يعود محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات الجماعية في غضون أسبوعين، وفقا للموعد المبدئي الذي حدده الجهاز الطبي، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له على مدار الفترة الماضية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

ووصل محمد محمود، إلى المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، والذي اشتمل على تدريبات الكرة والتصويب على المرمى، وشهدت حالته تحسنا كبيرا وبات قريبا من العودة في غضون أسبوعين عقب جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في ألمانيا.

وتسلم الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، تقريرا طبيا شاملا عن حالة جميع اللاعبين المصابين؛ ومن بينهم محمد محمود، في إطار متابعته لجميع اللاعبين المصابين، للاطمئنان على حالتهم والتعرف على برامجهم التأهيلية.