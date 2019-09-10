

يبدو أن موظفي شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، التي توقفت كل رحلاتها اليوم لمدة يومين، ليسوا وحدهم المضربين هذا الشهر، وذلك بعد أن أعلن الطيارون البريطانيون العاملون في شركة "ريان إير" عن انضمامهم لقائمة الإضرابات في المملكة.

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الاثنين، أن الطيارين البريطانيين العاملين في شركة "ريان إير" -أكبر شركة طيران أوروبية في المملكة- أعلنوا عن استعدادهم للدخول في إضراب جديد لمدة 7 أيام، لنفس السبب الذي أدى لإضراب شركة "بريتش إيرويز"، والمتمثل في رفع المستحقات المالية.

وأوضح الطيارون الأعضاء في رابطة الطيارين البريطانيين، أنهم سيتوقفون عن العمل خلال أيام 18 و19 و21 و23 و25 و27 و29 من شهر سبتمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن طياري الشركة حاليًا يضربون لمدة 3 أيام، حتى منتصف ليل الأربعاء، عوضا عن إضرابهم يومين متتابعين في أغسطس الماضي.

يقول الطيارون: "مطالبنا ليست غير معقولة. فقط نريد معالجة قضايا مثل: المعاشات التقاعدية، وفقدان رخصة التأمين، واستحقاقات الأمومة، والبدلات، وموائمة الأجور في جميع أنحاء المملكة المتحدة في هيكل عادل وشفاف ومتسق".

يذكر أن "بريتش إيرواي"، شركة النقل الجوية الوطنية في المملكة، ألغت، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 100% من رحلاتها، بما بعادل 1700 رحلة طيران، وذلك إثر إضراب العاملين بالشركة لزيادة راتبهم المالي.

وسيستمر الإضراب لمدة 48 ساعة، وهو يعتبر الأكبر في تاريخ الشركة، وسط تحذيرات من الشركة للمسافرين بعدم الحضور إلى المطار في حال تم إلغاء الرحلات.

وأدى الإضراب إلى الإضرار بسمعة الشركة، حيث تراجعت إلى المرتبة 55 من أصل 65 شركة في مؤشرات سمعة شركات الطيران، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها الشركة إلى أدنى مستوى لها في الترتيب.