جامعة السويس تنظم مؤتمر «الاقتصاد الأزرق ودوره في تحقيق أجندة أفريقيا 2063»

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أن دور الجامعة الحقيقي هو خدمة المجتمع المحلي والدولي، وأن عنوان المؤتمر هام من خلال وجود مقومات الاقتصاد الأزرق بالدول الإفريقية ومنها مصر التي تمتاز بشواطئ بحرية متميزة وعديدة تتوافر فيها كل مقومات التنمية، ولابد من وضع خطط تشمل الدول الإفريقية والعربية لتنمية المصادر المائية والبحرية، والتأكيد على عمل بروتوكول تعاون لجميع الثروات البحرية لجميع الدول الإفريقية لتنمية شعوبها وبخاصة في مجال الأسماك والغاز والثروات البحرية الأخرى.

وقدم محافظ السويس الشكر لجامعة السويس لتنظيم هذا المؤتمر على أرض السويس لتكون انطلاقة حقيقية للاقتصاد الأزرق، مؤكدا على رئيس جامعة السويس والحضور ومنسقي المؤتمر بضرورة أخذ التوصيات في نهاية المؤتمر وتفعيلها مع الوزارات المعنية والجهات الإفريقية والدولية، وعقد مؤتمر العام القادم لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات هذا المؤتمر.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد الأزرق بعنوان ''الاقتصاد الأزرق ودوره في تحقيق أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة'' بجامعة السويس، فى الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري في أكاديمية النصر للبترول، والتي تنظمه كلية الثروة السمكية، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور علي حسين، نائب رئيس جامعة السويس، وطلعت خليل وعبد الحميد كمال، عضوا مجلس النواب بالسويس، وعمداء الكليات، وعدد من هيئة التدريس بالجامعة والمراكز البحثية وبعض الهيئات الإفريقية والعربية، وطلبة جامعة السويس.

وخلال المؤتمر أكد الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أن الجامعة تبذل قصارى الجهد لخروج هذا الحدث الهام بالصورة المشرفة، لاسيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والاهتمام غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالشأن الإفريقي، وما يمثله مفهوم الاقتصاد الأزرق من أهمية قصوى في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لأفريقيا 2063.

وأشار رئيس جامعة السويس إلى أن عقد مؤتمر الاقتصاد الأزرق الإفريقي في مصر وفي جامعة السويس تحديدًا يعد فرصة عظيمة لجمع كل مجتمع الموارد البحرية والعلوم البحرية والتكنولوجيا للمهتمين، وسوف تزيد من الاستفادة من القارة الأفريقية إلى أقصى حد، من خلال التطبيقات المتقدمة ذات الصلة لمراقبة وإدارة وتطوير نظامنا البيئي البحري بشكل مستدام.

وأشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أهمية الاستغلال الأمثل للمصادر البحرية في مصر، مؤكدا الالتزام بأي دعم مالي أو علمي أو فني، وعمل مبادرة لتنهض السويس في الاقتصاد، مطالبا المراكز البحثية بتسليط الضوء على تنمية المصادر البحرية غير المستغلة، بالرغم من تمتع الدول الإفريقية بالعديد من المصادر المائية والبحرية.

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم عدد من الجهات المشاركة علي المستوي العربي والافريقي والمصري والمراكز البحثية في هذا المجال، بمنحهم درع الجامعة تقديرا لجهودكم في التنمية.