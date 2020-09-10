الري: معدلات الفيضانات ستكون جيدة بشكل أو بآخر

قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الفيضانات تبدأ بدول منابع النيل، ثم تصل إلى مصر في ثلاثة أشهر؛ أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «نبض مصر» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الفيضانات تصب في بحيرة ناصر والسد العالي، متابعًا: «يتم التعامل معها وإدارتها بشكل حكيم للاستفادة منها بشكل كبير في ظل الموارد المائية المحدودة والفجوة المائية الضخمة التي تعاني منها».

وأوضح أن معدلات الأمطار والفيضانات مبشرة تصل إلى فوق المتوسطة، مؤكدًا أنها ستكون جيدة بشكل أو بآخر وفقًا للرصد والمتابعة.

وأكد أن جميع الجهات والأجهزة التابعة للوزارة على أتم الاستعداد لأي سيول أو فيضانات قد تحدث، مضيفًا أن الوزارة تتعامل مع 117 مخرًا السيول.