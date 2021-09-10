اليمن يتهم ميليشيا الحوثي بتعقيد الوضع الإنساني وتدهور الوضع المعيشي

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، ما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان، ألقاه مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الأعمال في اليمن وفقا لإجراءات قانونية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تمييز، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على خلق الأزمات، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية من خلال منعها لرجال الأعمال في المناطق التي تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية، وإنشائها للسوق السوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.