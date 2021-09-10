سيناتور أمريكية: حروب أمريكا منذ 2001 تكلف دافعي الضرائب 32 مليون دولار كل ساعة

رأت باربرا لي، عضوة الكونجرس الأمريكي و عضوة في لجنة التخصيصات في مجلس النواب ، إن أحداث 11 سبتمبر غيرت بشكل جذري الطريقة التي تنظر بها واشنطن إلى أمنها القومي، لكن قرار إغراق الولايات المتحدة في حالة حرب دائمة تم اتخاذه بتهور ، دون مناقشة متطلبات مثل هذا القرار الخطير .

وفي مقال نشر بصحيفة "الجارديان" البريطانية، بالاشتراك مع مركز برينان للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك كجزء من سلسلة تستكشف مناهج جديدة للأمن القومي بعد 20 عامًا من أحداث 11 سبتمبر، كشفت لي عن جهود لتعديل قانون الإذن باستخدام القوة العسكرية الذي تم إقراره عام 2001 بطلب من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.

واعتبرت لي، أنه بعد عشرين عامًا من بداية تلك الحرب ، أصبحت الولايات المتحدة والعالم أسوأ حالًا.

وتابعت لي بأنه، حان الوقت لقلب الصفحة على عقدين من الحرب اللامتناهية بمهمة غامضة ودائمة التغير، وبينما يبدأ هذا بإلغاء تصاريح استخدام القوة العسكرية لعامي 2001 و 2002 من كتب القانون ، سيتطلب أيضًا تغييرات حاسمة في عمليات اتخاذ قرارات سياستنا الخارجية وتخصيص الموارد.

واستطردت بأنه بعد الهجمات بوقت قصير ، أرسل بوش رسالة للكونجرس كانت عبارة عن شيكا على بياض من 60 كلمة كان من شأنه أن يمنحه أو لأي رئيس آخر سلطة شن حرب ضد أعداء من اختيارهم. كان قرارا كاسحا يعرف باسم تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية.

وأوضحت أنها كانت صاحبة التصويت الوحيد في الكونجرس ضد التفويض الذي منح الرئيس سلطة مفتوحة لاستخدام القوة العسكرية في أي مكان ، ضد أي شخص.

وقالت عضوة الكونجرس الأمريكي إن الخسائر البشرية كانت كبيرة حيث هناك عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين في الخارج ، وجيلان من الجنود الأمريكيين أرسلوا للقتال دون أي هدف أو إشراف واضح ، وآلاف من الجنود الأمريكيين وغيرهم من الأفراد قتلوا وجرحوا أو أصيبوا بصدمة أثناء العمل.

و كلفت حرب أفغانستان وحدها أكثر من 2.6 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب وقتلت أكثر من 238 ألف فرد. وقد كلف قانون القوات الجوية الأمريكية لعام 2002 ، الذي سمح بالحرب ضد العراق بناءً على مزاعم ملفقة بشأن أسلحة الدمار الشامل ، 1.9 تريليون دولار وقتل ما يقدر بنحو 288 ألفًا ، كما تم استخدام هاتين المدينتين من قبل ثلاثة رؤساء متعاقبين للدخول في حرب في سبعة بلدان على الأقل - من اليمن إلى ليبيا إلى النيجر - ضد قائمة متزايدة باستمرار من الخصوم التي لم يتوقعها الكونجرس أو يقصدها أبدًا.

كما حددت إدارات الرؤساء السابقين منذ حكم بوش الابن عمليات نشر قوات لمكافحة الإرهاب جاهزة للقتال في 14 دولة إضافية على الأقل ، مما يشير إلى أن القوات المسلحة الأمريكية يمكن أن تبرر القتال المسلح في تلك الأماكن أيضًا.

النتائج اليوم هي حالة حرب دائمة وتوسع عسكري مستمر يستهلك قدرًا أكبر من الموارد كل عام.

- تكاليف باهظة للحرب:

وكشفت لي،عن زيادة إنفاق البنتاجون منذ 11 سبتمبر بحوالي 50٪. وفي كل ساعة ، يدفع دافعو الضرائب 32 مليون دولار مقابل التكلفة الإجمالية للحروب منذ عام 2001 ، وهذه الحروب لم تجعل الأمريكيين أكثر أمانًا أو جلبت الديمقراطية أو الاستقرار إلى الشرق الأوسط. بل على العكس من ذلك ، فقد زادت من زعزعة استقرار المنطقة ولم تظهر أي علامة على إنهاء أو تحقيق أي من الأهداف المعلنة منذ فترة طويلة، وفقا لعضوة الكونجرس الأمريكية.

وبحسب لي، تم إخفاء العديد من هذه الإجراءات بشكل أساسي عن الشعب الأمريكي باستخدام أموال من حساب مخصص للتطورات غير المتوقعة التي تسمى عمليات الطوارئ الخارجية.

وكشفت لي أن الكونجرس خصص ما يقرب من 1.9 تريليون دولار لهذا الحساب ، مما أتاح استمرار الأعمال العسكرية والحروب في العديد من البلدان ، معفاة من قواعد ميزانية الكونجرس. لحسن الحظ ، أنهى الرئيس بايدن ممارسة الميزانية هذا العام. لكن عقدين من الاعتماد على مصادر تمويل الطوارئ والطوارئ أدى إلى رقابة أقل وشفافية أقل ومستويات أعلى من الهدر.

لهذا اعتبرت عضوة الكونجرس أنه لم يعد مجرد سحب القوات الأمريكية بل يجب كبح جماح السلطة التنفيذية ديمقراطية أو جمهورية.

- دعوة لتعديل قوانين السماح باستخدام القوة العسكرية:

قالت لي :" في دوري في لجنة صياغة البرنامج الديمقراطي ، نجحت في الدعوة إلى تضمين إلغاء قانون AUMF لعامي 2001 و 2002 في برنامج الحزب الديمقراطي. في تصويت تاريخي، أقر مجلس النواب تشريعي لإلغاء AUMF لعام 2002 في يونيو ، وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في أغسطس الماضي لفعل الشيء نفسه ، حيث حصل كلا الصوتين على دعم من الحزبين.