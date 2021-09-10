أحمد الأحمر: دوافع الزمالك كانت قوية للتتويج بالسوبر الإفريقي لليد

أعرب أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الأهلي والتتويج بالسوبر الإفريقي.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات تليفزيونية، إن الفريقين قدما مباراة قوية واللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم خلال مجريات اللقاء.

وأكمل تصريحاته قائلا إن الزمالك استعد جيدا للقاء خلال الفترة الأخيرة ونجحنا في النهاية بالفوز بالمباراة والتتويج بالسوبر الإفريقي.

وأوضح أحمد الأحمر أن الدوافع كانت قوية لدى لاعبي الزمالك وذلك ظهر في الفرصة الأخيرة للفريق والتي أحرز منها يحيى الدرع هدف التتويج باللقب.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.