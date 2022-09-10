واشنطن تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعارض الروسي أليكسي نافالني

دعت الولايات المتحدة، إلى الإفراج الفوري عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، مع إعادة السلطات نافالني زعيم المعارضة الروسية المنتقد للكرملين إلى الحبس الإنفرادي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في واشنطن نيد برايس، يوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية تنضم إلى عائلة نافالني وزملاءه ومؤيديه حول العالم في المطالبة بإطلاق سراحه.

وأضاف: "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصعيد الحكومة الروسية والتدخل التعسفي في حقوق أليكسي نافالني".

وكان نافالني قد قال يوم الأربعاء، إنه تم وضعه في حبس انفرادي للمرة الرابعة على التوالي.

وكتب نافالني على موقع تويتر، أنه من المقرر أن يقضي 15 يوما في زنزانة انفرادية.

واتهم برايس، السلطات الروسية بالتدخل في اتصالات نافالني مع محاميه، مؤكدا أن "هذا التدخل بالإضافة إلى إحالته المتكررة إلى الحبس الانفرادي بسبب مخالفات بسيطة مزعومة يعد دليلا إضافيا على مضايقة بدوافع سياسية".