أفاد مصدر أمني يمني، اليوم السبت، بمقتل جندي من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وإصابة 7 بينهم مدنيون، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، استهدفت دورية تابعة لقوات دفاع شبوة شرقي مدينة عتق، ما أسفر عن مقتل جندي واصابة اثنين آخرين إلى جانب إصابة خمسة مدنيين كانوا بالقرب من الانفجار".

يأتي الانفجار بالتزامن مع إطلاق القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية عسكرية في مديرية الصعيد، "لمحاربة الإرهاب"، وفقا لبيان نشرته قوات دفاع شبوة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووفق سكان محليون، شنت قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة، "هجمات عنيفة على مواقع يعتقد أنها تتبع عناصر تنظيم القاعدة مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

ولم تتضح نتائج الحملة العسكرية التي اطلقت عليها القوات الجنوبية اسم "سهام الجنوب"، وهي امتداد العملية العسكرية التي نفذتها ضد قوات الجيش الحكومي في محافظة أبين، وتمكنت على إثرها من إجبار القوات الحكومية من الانسحاب من المحافظة دون قتال في شهر أغسطس الماضي.