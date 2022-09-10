تتوج الملك تشارلز الثالث، اليوم كملكا على بريطانيا، بعد 7 عقود ظل فيها محتلا المرتبة الأولى في ترتيب ولاية العرش.

تعرضه للتنمر صغيرا وزواجه المأساوي بديانا ورسائله السرية للحكومة وغير ذلك ،كانت محطات شكلت شخصية الملك الجديد، كما ستشكل معالم حكمه.

ولد الملك تشارلز فيليب آرثر جورج في قصر باكنجهام في 14 نوفمبر 1948، في عهد جده جورج السادس، وتم نشر إعلان ولادته على شرفة القصر قبل منتصف الليل بقليل .

وبحسب قناة "سكاي نيوز" البريطانية، لم يكن والده فيليب، دوق إدنبرة، حاضرًا أثناء الولادة، ويقال إنه اختار بدلاً من ذلك لعب الاسكواش مع صديق.

وبعد وفاة جورج السادس أصبح تشارلز وريثًا للعرش وهو في سن الثالثة.

حضر تتويج والدته في وستمنستر، جالسًا بين جدته الملكة الأم، وخالته الأميرة مارجريت.

على عكس ورثة العرش السابقين الذين تلقوا تعليمهم من قبل معلمين خاصين ، قررت الملكة إليزابيث والأمير فيليب أن ابنهما الأكبر يجب أن يذهب إلى المدرسة - ولكن كانت هناك أوقات عصيبة تنتظر الملك الشاب.

" جحيم مطلق"



وصف تشارلز مدرسة جوردنستون الداخلية في موراي باسكتلندا بأنها كالجحيم، مشبها إياها بمعسكر أسرى الحرب بقلعة كولديتز، بعد تعرضه للتنمر فيها بلا رحمة.

ويقال إن الأمير الشاب كتب إلى الملكة قائلاً: "لا أنام كثيراً في المنزل لأنني أشخر وأتعرض للضرب على رأسي طوال الوقت. إنه جحيم مطلق".

أظهر تشارلز مهاراته الدرامية في المدرسة حيث لعب دور البطولة في رواية شكسبير "ماكبث".

كسر تشارلز التقاليد الملكية عندما ذهب مباشرة إلى الجامعة بدلاً من الانضمام إلى القوات المسلحة.

درس علم الآثار والأنثروبولوجيا في سنته الأولى في بجامعة كامبريدج، قبل أن ينتقل إلى دراسة التاريخ.

بعد أن عزف على العديد من الآلات في المدرسة بما في ذلك البيانو والبوق، أدى تشارلز التشيلو في حفل في الجامعة.

في عام 1969، حصل تشارلز رسميًا على اللقب الذي ظل لصيف به لوقت طويل، أمير ويلز، بعد أن أمضى فصلًا دراسيًا في الجامعة في أبيريستويث حيث تعلم التحدث بلغة شعب ويلز.

أصبح أول وريث للعرش يحصل على شهادة جامعية عندما حصل شهادته من كامبريدج عام 1970.

بعد التدريب مع سلاح الجو الملكي البريطاني ، سار تشارلز على خطى والده من خلال الشروع في العمل في البحرية.

خضع الأمير لدورة تدريبية لمدة ستة أسابيع في دارتموث قبل أن يخدم في مدمرة الصواريخ الموجهة "إتش إم إس نورفولك" وفرقاطتين.

تأهل كطيار مروحية وكان أول فرد في العائلة المالكة يكمل الدورة التدريبية لفوج المظلات.

خلال الأشهر التسعة الأخيرة في البحرية، تولى الأمير قيادة سفينة المناجم الساحلية HMS Bronington.

ديانا والزفاف الملكي



في شبابه، كان تشارلز مرتبطًا بشكل رومانسي بعدد من النساء وكان يُطلق عليه ذات مرة لقب "العازب الأكثر تأهيلًا في العالم".

كان الأمير يبلغ من العمر 21 عامًا عندما التقى لأول مرة بكاميلا باركر بولز (المعروفة آنذاك باسم كاميلا شاند) في مباراة بولو في وندسور.

ومع ذلك، فإن قراره بدخول البحرية الملكية في العام التالي أفسد علاقتهما النامية وتزوجت من الرائد أندرو باركر بولز، صديق تشارلز، في عام 1973.

التقى تشارلز لأول مرة بالسيدة ديانا سبنسر البالغة من العمر 16 عامًا في عام 1977. في ذلك الوقت، ورد أن الأمير البالغ من العمر 29 عامًا كان يواعد شقيقتها الكبرى سارة.

قال تشارلز في وقت لاحق عن ديانا: "أتذكر أنها كانت تبلغ من العمر 16 عامًا مرحة ومسلية وجذابة ومليئة بالحياة".

لم تمر 3 سنوات أخرى حتى بدأت علاقتهما الرومانسية وتطورت بسرعة عندما طلبها تشارلز للزواج في فبراير 1981.

وعندما سئلت ديانا عما إذا كانوا "في حالة حب" خلال مقابلة تلفزيونية بعد أنباء عن خطوبتهما، أجابت: "بالطبع"، وذلك قبل أن يجيب تشارلز بـ: "كل ما يعنيه الحب".

وقالت الأميرة في وقت لاحق إنها "أصيبت بصدمة شديدة" من إجابته.

تزوج تشارلز ديانا في حفل فخم في وستمنستر في 29 يوليو 1981 - وهو حدث شاهده ما يقدر بنحو 750 مليون شخص حول العالم.

استقبل تشارلز وديانا طفلهما الأول ويليام في يونيو 1982، تلاهما طفلهما الثاني، هاري، الذي ولد في سبتمبر 1984.

ووضع سابقة لكونه أول أب ملكي يحضر ولادة أطفاله، لكن سرعان ما ظهرت المشاكل في زواج تشارلز وديانا.

علمت ديانا أن تشارلز وكاميلا كانا على علاقة غرامية، إذ قالت في مقابلة تلفزيونية عام 1995: "كنا ثلاثتنا في هذا الزواج لذا كان مزدحمًا بعض الشيء".

بعد شهر، أعلن رئيس الوزراء آنذاك جون ميجور أمام البرلمان أن تشارلز وديانا سينفصلان. وتطلق الزوجان في أغسطس 1996.

وقالت أميرة ويلز لاحقًا إنها شعرت بـ"حزن عميق" بشأن قرارهما وإنهما "كافحا للحفاظ على استمراره، لكن من الواضح أننا نفد شغفنا".

بعد فترة وجيزة من انفصالهما، تم نشر نسخة من محادثة هاتفية عاطفية بين تشارلز وكاميلا - مسجلة في عام 1989 - تكشف عن تفاصيل حميمة لعلاقتهما - مع الفضيحة التي أطلق عليها اسم "كاميلاجيت".

وقال تشارلز لاحقًا إنه كان مخلصًا لديانا حتى "انهار الزواج بشكل لا رجعة فيه".

كاميلا التي انفصلت عن أندرو باركر بولز في عام 1995 - تم تصويرها مع تشارلز كشخصين مرتبطين لأول مرة في فندق ريتز بلندن في يناير 1999.

في مناسبة، حفلة عيد الميلاد الخمسين لشقيقتها أنابيل إليوت، أشارت إلى أن علاقتهما الغرامية الطويلة أصبحت الآن "رسمية".

في فبراير 2005، قدم تشارلز لكاميلا خاتم الخطوبة الذي كان يخص والدته.

لم تحضر الملكة ودوق إدنبرة مراسم الزواج المدني في وندسور جيلدهول ولكنهما كانا في مباركة دينية في كنيسة سانت جورج، وحصلت كاميلا على لقب دوقة كورنوال بعد الزواج.

مذكرات "العنكبوت الأسود"

خاضت صحيفة الجارديان البريطانية معركة قانونية مع القصر استمرت 10 سنوات بعد حصولها على رسائل أرسلها تشارلز إلى وزراء الحكومة.

وكشفت الرسائل - المعروفة باسم مذكرات "العنكبوت الأسود" بسبب خط يد الأمير المميز - أن تشارلز طالب الحكومة بالعديد من الأوامر بداية من تحسين المعدات للجنود المقاتلين في العراق إلى توافر الأدوية العشبية البديلة في المملكة المتحدة.

في عام 2014 ، أثار تشارلز خلافًا دبلوماسيًا بعد أن قارن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالديكتاتور النازي أدولف هتلر.

علاقته بعائلته

لديه الآن 5 أحفاد، جورج، شارلوت، لويس، أرشي وليليبت ديانا، إلى جانب 5 من أبناء الأحفاد خلال زواجه من كاميلا.

بعد وفاة الأمير فيليب عام 2021 ، أشاد تشارلز بـ "والده العزيز" و"بخدمته الرائعة والمخلصة للملكة".

في السنوات الأخيرة كانت علاقة تشارلز المتدهورة مع الأمير هاري تحت الأضواء.

خص هاري والده بانتقادات خلال مقابلة دوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري بعد استقالتهما من واجباتهما الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا.

قال هاري إنه شعر "بخيبة أمل حقًا" من قبل والده وادعى أن تشارلز توقف عن الرد على مكالماته.

وقال هاري لأوبرا "سأحبه دائما ولكن هناك الكثير من الأذى الذي حدث وسأستمر في جعل محاولة شفاء تلك العلاقة من أولوياتي".

زعمت ميجان أن عضوًا لم يذكر اسمه في العائلة المالكة كان يتساءل بشأن لون بشرة آرشي قبل ولادته - حيث انتشرت أقاويل لاحقًا إن تشارلز هو من كان يتكهن بشأن بشرة حفيده.

ونفى مصدر بالقصر هذا بشدة وقال: "هذا خيال ولا يستحق المزيد من التعليق".

دفاعه عن البيئة

قبل ولادة الأمير جورج في عام 2013 ، قال تشارلز إن احتمالية أن يصبح جدا حفز معتقداته البيئية لأنه لا يريد "تسليم عالم مختل بشكل متزايد".

تحدث تشارلز لأول مرة علنًا عن مخاوفه بشأن التلوث والبلاستيك وتأثيرهما على العالم الطبيعي في عام 1970.

وتعرض للسخرية بعد أن اعترف في عام 1986 أنه تحدث إلى نباتاته وأشجاره، قائلاً: "لقد جئت للتو بعدما كنت أتحدث إلى النباتات، حقًا من المهم جدًا التحدث إليهم. هم يستجيبون".

قبل قمة COP26 في جلاسكو عام 2021 ، كشف تشارلز أنه سيارته من طراز أستون مارتن تعمل بمركب يتكون من "فائض النبيذ الأبيض الإنجليزي ومصل اللبن الذي يتبقى من عملية صنع الجبن".

يترأس تشارلز أكثر من 420 منظمة وكل عام تجمع جمعياته الخيرية أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لأسباب خيرية.

هل سيكون تشارلز ملكا شعبيا؟

يعتقد المعلق الملكي وكاتب السيرة الذاتية كريستوفر وارويك، أن تشارلز سيكون ملكًا شهيرًا يمكن أن يحكم لعقود، خاصة وأن حياته كلها كانت تدور حول إعداده للحكم بعد والدته.

وقال وارويك لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أنه رجل رائع، لكن ما لا يملكه هو نفس النوع من الدفء والجاذبية التي تتمتع بها والدته".

وأضاف:"لقد رأينا بالفعل أي نوع من الرجال هو ، ونعرف أين تكمن اهتماماته، وما هي المنظمات والهيئات التي يدعمها، ونعرف ما الذي يناصره".

وتابع وارويك: "بينما لا يوجد سبب للشك في أن أيًا من ذلك سيتغير، مع مسؤولياته الملكية، فإن هذا سيضع شكلا مختلفة تمامًا على بقية حياته".