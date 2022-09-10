محافظ كفر الشيخ يتفقد تركيب كمر وبلاط كوبري محور الـ47

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، جولة تفقدية بعدد من أعمال إنشاء محاور جديدة غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، وتوسعة الطرق، وإنشاء الكباري، بحضور المهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد.

وتفقد نور الدين أعمال تركيب بلاطة وكمر كوبري محور الـ47 الجديد، موجها بسرعة الانتهاء منه، لبدء تشغيله، لحل مشكلة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة، وموقف كفر الشيخ العمومي، إضافة لطريق الزهوري الجديد، لتسهيل حركة الاتجاه من القنطرة، رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ- بلطيم"، وتفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بكوبري القنطرة المقابل لإدارة المرور.



وتابع الأعمال الجارية بمحور الـ47، والأعمال الجارية في شارع منطقة الأبراج الجديدة التي تنشئها الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، عددها 109 أبراج سكنية.



وتفقد الأعمال الجارية لتوسعة امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة، بعرض 24 متراً، ليكون امتدادا للكوبري العلوي الجديد، والذي يخدم المنطقة اللوجستية، موجها بإنشاء طريق جديد يصل لجامعة كفر الشيخ.

كما تابع الطريق الجديد المتجه للمنطقة اللوجستية، ليمتد لرافد الطريق الدولي "كفر الشيخ- طنطا" ليخدم عمارات الإسكان أمام الجامعة، واستغلال المناطق المجاورة لانشاء مشروعات خدمية جديدة، وإنشاء حارات تهدئة السرعة قبل طريق أبو عمر وبعده، الرابط بين رافدي الطريق "طنطا- المحلة"، لضمان عدم وقوع حوادث.

وتفقد موقع بإنشاء ملاعب خماسية وحديقة مركزية مجانية جديدة بجوار الحديقة الحالية حتى ميدان الملك عبدالله، لتكون متنفسا جديدا للأهالي، لتليق بأهالي المحافظة، كما تفقد أعمال الرصف التي بدأت بشارع الـ47 وأعمال التجميل في 4 ميادين، سيدي طلحة، وسعد زغلول، وميدان الـ47، وميدان الإنشاء والتعمير.