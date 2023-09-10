 الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين نساء بالمحكمة العليا اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين نساء بالمحكمة العليا اليمنية

صنعاء - د ب أ
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 9:00 م | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 9:00 م
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى تعيين نساء في مناصب رفيعة باليمن.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عبر بيان مقتضب نشرته في منصة إكس "يرحب الاتحاد الأوروبي بتعيين الرئيس (رشاد) العليمي 8 نساء مؤخرا في المحكمة العليا".

واعتبرت البعثة الأوروبية هذه التعيينات "خطوة جديرة بالثناء ضمن الرحلة الطويلة لتمكين النساء في اليمن".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من إدماج النساء اليمنيات وتعيينهن في مناصب رفيعة، وفق البيان.

وقبل أيام أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات قضت بتعيين ثمان نساء عضوات في المحكمة العليا، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

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