الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين نساء بالمحكمة العليا اليمنية

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى تعيين نساء في مناصب رفيعة باليمن.



وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عبر بيان مقتضب نشرته في منصة إكس "يرحب الاتحاد الأوروبي بتعيين الرئيس (رشاد) العليمي 8 نساء مؤخرا في المحكمة العليا".



واعتبرت البعثة الأوروبية هذه التعيينات "خطوة جديرة بالثناء ضمن الرحلة الطويلة لتمكين النساء في اليمن".



ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من إدماج النساء اليمنيات وتعيينهن في مناصب رفيعة، وفق البيان.



وقبل أيام أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات قضت بتعيين ثمان نساء عضوات في المحكمة العليا، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.